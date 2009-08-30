Пожежа в національному парку на Тисі

Горить найстаріший національний парк Угорщини - Хортобадь, вогнем охоплено більше 15 гектарів, передає РІА "Новости" з посиланням на незалежне угорське агентство.

Причина інциденту - спалах сухої трави. На місце прибули пожежні команди з найближчих міст. Вогонь ще не дістався населених пунктів, розташованих в безпосередній близькості від парку. Якщо пожежу не вдасться локалізувати і згасити, то люди будуть евакуйовані.

Хортобадь (Hortobagy) розташований на схід від річки Тиса і займає площу більше 800 кв. км. Це - найбільша природоохоронна територія Угорщини. У 1999 році Хортобадь був включений до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Символ парку - збудований 1833 року над болотяною драговиною знаменитий "Дев`ятиарковий міст".