General Motors боїться продавати Opel росіянам

За повідомленням видання Spiegel, уряд ФРН давно намагається переконати керівництво GM в доцільності продажу Opel консорціуму Magna. Проте, з боку GM неодноразово надходили сигнали про необхідність виключити зі складу консорціуму російських партнерів і зосередитися на санації підприємств концерну в Західній Європі.

Таким чином, вважають в GM, прийняті рішення дістали б схвалення і в США, зазначає видання. Представники федерального уряду Німеччини неодноразово спростовували натяки про змову між канцлером Ангелою Меркель (Angela Merkel) і президентом РФ Дмитром Медведєвим.

Один з лідерів німецької профспілки металістів IG Metall, член наглядової ради Opel Армін Шильд (Armin Schild) в інтерв`ю газеті Die Welt 29 серпня піддав критиці дії німецької влади. На його думку, федеральне керівництво Німеччини має вступити в переговори з керівництвом РФ. Проте канцлер не бачить причин для занепокоєння. На думку Ангели Меркель, розбіжності через майбутнє Opel’я не позначаються негативно на відносинах ФРН і США. На думку Меркель, йдеться про майбутнє концерну, у якого є підприємства і в США, і в Європі. "Тут існують різні інтереси, які ми повинні об`єднати", - наголосила вона. За такої ситуації слід діяти конструктивно.

В інтерв`ю газеті Rheinischer Post Меркель повідомила, що вона неодноразово обговорювала ситуацію з президентом США Бараком Обамою. Зараз, за її словами, фахівці з боку урядів США і Німеччини спільно з повноважним представником з автомобілебудування в США намагаються знайти вирішення проблеми. Сама Ангела Меркель вкотре наголосила, що вважає консорціум на чолі з Magna кращим претендентом на укладення угоди.

Deutsche Welle