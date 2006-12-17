Мотоцикл зіткнувся з КамАЗом - троє загиблих

В м. Дніпродзержинську водій мотоцикла "ІЖ Ю5", з боковим причепом з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "КамАЗ 54115", з напівпричепом, що рухався в зустрічному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок пригоди водій та два пасажири мотоцикла, 1976 та 1978 років народження, загинули на місці пригоди.