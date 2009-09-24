Безробітний британець знайшов у полі скарби саксонської знаті

Безробітний британець за допомогою металошукача знайшов у чистому полі в графстві Стаффордшир найбільшу в історії Великобританії колекцію золота англо-саксонської епохи, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на британські ЗМІ.

У складі унікальної знахідки - близько півтора тисяч виробів із золота, які відносяться до VII століття нашої ери і могли належати саксонській знаті. Серед знайдених виробів - деталі зброї, посуд, ювелірні прикраси, побутові предмети. В цілому колекція налічує приблизно п`ять кілограмів золота, два з половиною кілограми срібла, а також коштовні камені. Оцінка вартості колекції може зайняти близько року.

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Власті графства, що дослідили знахідку, оголосили її власністю британської корони в статусі національного скарбу. Точне місце виявлення знахідки не розкривається, щоб уникнути напливу археологів-любителів.

Попередній скарб часів англо-саксонської епохи був виявлений рівно 70 років тому, в 1939 році, в містечку Саттон-Ху в графстві Саффолк на сході Англії. Він містив приблизно півтора кілограма золотих виробів.