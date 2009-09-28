Підсумки автосалону у Франкфурті перевершили очікування

63-а Міжнародна автомобільна виставка, що закінчилася в неділю у Франкфурті-на-Майні, показала близько 100 світових прем`єр, завдяки яким песимістичні прогнози експертів щодо падіння інтересу публіки до автосалону не виправдалися.

За даними президента Союзу німецької автопромисловості Матіаса Віссмана, з 17 по 27 вересня виставку відвідали близько 850 тисяч фахівців і просто автоаматорів.

Деякі відвідувачі скористалися прямим контактом з фірмами: зокрема, 16 осіб придбали на автосалоні ексклюзивні спортивні моделі ручної збірки, а ще 10 залишили попередні замовлення. Більше 12 тисяч автоаматорів скористалися наданим багатьма автовиробниками шансом "пробної поїздки" на 100 машинах, а 40 тисяч відвідали як пасажири "майстер-класи" професійних водіїв.

Більше тисячі відвідувачів побували на "еко-тренінгах", організованих Audi, Ford, Opel, Seat, Skoda і VW. Там досвідчені інструктори впродож годинної поїздки Франкфуртом наочно демонстрували своїм учням у різних ситуаціях прийоми економії пального (в середньому 20%) і відповідно скорочення викиду СО2.

Спеціальні пізнавальні екскурсії для школярів цього року відвідали 18 тисяч учнів, причому їх групи приїхали не тільки з усієї Німеччини, а також з Австрії, Польщі, Франції і Чехії.

Попри кризу, на 63-й Міжнародній автомобільній виставці додався новий, 11-й павільйон, який зайняв один з найбільших німецьких автовиробників - BMW. До цього власний павільйон мав тільки Mercedes-Benz. Як наголосив Віссман, опитування відвідувачів показали, що, не зваживши на віддалене розташування нового павільйону, туди дісталися 91% відвідувачів виставки.

РІА "Новости"