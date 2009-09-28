У центрі Львова біля райвідділу міліції спалили «Мерседес»

Сьогодні вночі у Львові невідомі підпалили приватний автомобіль «Мерседес», який стояв припаркованим у центрі міста поблизу Галицького райвідділу внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, вогонь вдалося погасити лише за 15 хвилин.

Цієї ж ночі на вулиці Голубовича, 44, у Львові згорів легковий автомобіль ВАЗ-2101. У цьому випадку також, за попередніми даними, пожежа сталася через підпал.