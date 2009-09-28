Померти в Києві стало дорожче

Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ затвердив нові тарифи на ритуальні послуги в столиці.

Про це йдеться в оприлюдненому на веб-порталі столичної влади розпорядженні КМДА від 31 серпня 2009 р. № 958.

Зокрема, документом затверджено нові тарифи на ритуальні послуги, включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, які надає ритуальна служба спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування».

Розпорядження підготовлено враховуючи необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, затверджений Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України.

Згідно з прийнятим рішенням, встановлено тарифи по 38 видах платних послуг, що надає Спецкомбінат ритуальних послуг. Так, за оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання - 31 грн. (проект передбачав 39 грн.); за копання могили в залежності від грунту, пори року та довжини домовини і способу копання - від 115 (165) до 605 (777 грн.); за монтаж намогильної споруди з облаштуванням фундаменту - від 384 (491) грн. до 898 (1 тис.146) грн. в залежності від ваги пам’ятника; демонтаж намогильної споруди відповідно від - 58 (74) до 146 (188) грн. в залежності від ваги пам’ятника та пори року, коли здійснюються роботи.

Вартість оформлення свідоцтва про поховання становить 3,66 грн. (5 грн.)

Крім того, для Спецкомбінату встановлені тарифи на здійснення підпоховання чи поховання урн з прахом. Зокрема, підпоховання в нішу, розташовану в колумбарній стіні на міських кладовищах коштуватиме 110 (141) грн., підпоховання урни в існуючу могилу – 30 (39) грн. влітку та 45 (57) грн. взимку. Поховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу встановлено в розмірі 27 (35) грн. Поховання (підпоховання) урни з прахом в колумбарну нішу облаштованого склепу обходитиметься в 54 (69) грн.; поховання урни в нішу, розташовану в колумбарній стіні на міських кладовищах – 210 (269) грн.

Всі вказані ціни включають ПДВ.

В розпорядженні зазначено, що пільги на оплату за ритуальні послуги та допомога на поховання надаються відповідно до чинного законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, київська влада з початку цього року кілька разів поверталась до перегляду діючих в столиці тарифів на ритуальні послуги. Так, розпорядження КМДА від 26 січня ц.р. передбачало широкий перелік послуг на поховання та кремацію. Зокрема, до нього були включені послуги та визначені відповідні тарифи: на копання могил - від 330 грн. до 1 тис. 280 грн. в залежності від пори року, грунту, та розміру труни; на поховання урни з прахом - від 55 до 430 грн.; на монтаж пам`ятника в залежності від його ваги - від 625 до 1 тис. 530 грн.; на демонтаж намогильної споруди в залежності від пори року та ваги - від 120 до 310 грн..

22 травня прокуратура столиці поінформувала, що відомство внесло подання міському голові Києва про усунення порушень у сфері надання ритуальних послуг. За інформацією прокуратури, тарифи на ритуальні послуги, введені в дію розпорядженням КМДА №81 від 26.01.09, суперечать чинному законодавству, оскільки встановлені без належного економічного обґрунтування, із значним завищенням його окремих складових та рівня рентабельності, внаслідок чого такі тарифи безпідставно підвищились у 2-5 разів.

5 червня Київська міська державна адміністрація оприлюднила нове розпорядження про тарифи на ритуальні послуги, що надає КП “Київський крематорій” та які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. Цим документом визнано таким, що втратило чинність розпорядження від 26 січня 2009 р “Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг”.

15 вересня столична влада оприлюднила проект розпорядження про встановлення нових підвищених тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що їх надають спеціалізовані комунальні підприємства «Київський крематорій» та «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування».