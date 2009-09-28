В Івано-Франківську у стіні будинку знайшли боєприпаси часів війни
22:37, 28 вересня 2009Разное
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Повідомляє МНС
Під час проведення ремонтно-будівельних робіт в одній із квартир житлового будинку на вул. Лермонтова в Івано-Франківську ремонтники виявили у стіні 42 упаковки різнокаліберних патронів, 13 ручних гранат, 7 підривників часів Великої Вітчизняної війни.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Івано-Франківській області.
Піротехніки управління вилучать і знешкодять вибухонебезпечні предмети.
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