У шкільному спортзалі знайшли повішеним шестикласника
21:33, 20 грудня 2006Разное
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Розглядяється версія самогубства
У містечку Авдіївка на Донеччині у шкільному спортзалі знайшли повішеним шестикласника.
Про це повідомляє телеканал “1+1”.
Хлопчик часто сидів у спортзалі, коли за погану поведінку вчителі виганяли його з уроків, кажуть однокласники.
Про трагедію в Авдіївській школі офіційної інформації немає - навіть батькам її обіцяють повідомити за десять днів. Чи був хлопчик на момент трагедії у спортзалі сам, чи до справи про самогубство ще хтось причетний - таємниця слідства, зазначає телеканал.
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