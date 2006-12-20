У містечку Авдіївка на Донеччині у шкільному спортзалі знайшли повішеним шестикласника.

Про це повідомляє телеканал “1+1”.

Хлопчик часто сидів у спортзалі, коли за погану поведінку вчителі виганяли його з уроків, кажуть однокласники.

Про трагедію в Авдіївській школі офіційної інформації немає - навіть батькам її обіцяють повідомити за десять днів. Чи був хлопчик на момент трагедії у спортзалі сам, чи до справи про самогубство ще хтось причетний - таємниця слідства, зазначає телеканал.