Пасажирові повернули забуті в аеропорту 10 кг золота

Десять кілограмів золота повернула неуважнному іракському торговцеві адміністрація дубайського міжнародного аеропорту, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "Галф Ньюс".

Вантаж вартістю в сотні тисяч доларів, за даними газети, виявив поліцейський наряд у залі очікування аеропорту. У пакеті з цінностями знайшлася і копія паспорта пасажира, який на той час вже зайняв своє місце в кріслі літака, що вилітав до Іраку.

Адміністрація повітряної гавані встигла розшукати іракця, що вивозив на батьківщину більше 300 кг золотих виробів, перш ніж він сам виявив зникнення частини свого багатства, і повернула коштовності забудькуватому комерсантові.