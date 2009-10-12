Легковик врізався в маршрутку Львів – Трускавець: троє загиблих

Учора, 11 жовтня, о 17.15 на автодорозі Дрогобич - Трускавець поблизу м. Трускавця легковий автомобіль «Додж – Неон» зіткнувся з рейсовим мікроавтобусом сполученням Львів – Трускавець «Санкйонг-Шаулінь», у якому знаходилось 30 пасажирів. Про це ЗІК повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА.

Унаслідок ДТП два пасажири легкового автомобіля загинули на місці події, а третій – помер у Дрогобицькій центральній районній лікарні. Водій легкового автомобіля у важкому стані госпіталізований у Дрогобицьку ЦРЛ. Водій та пасажири маршрутного таксі не постраждали.

Ведеться слідство.