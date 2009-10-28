Організатори Євробачення змінили правила голосування
"Логічно віддати голос, поки чуєш пісню"
Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" змінили правила голосування, що дозволить тепер голосувати за вподобану пісню не тільки після закінчення виступів, а й протягом всього заходу, повідомляється на офіційному сайті огляду.
Раніше глядачі могли голосувати за музикантів, які сподобалися їм, тільки протягом 15 хвилин після закінчення всього дійства, а потім всі голоси підраховувалися і підсумовувалися по країнах.
Європейський мовний союз (European Broadcasting Union - EBU), який є організатором конкурсу, ухвалив скоригувати правила.
"Набагато логічніше взяти телефон і віддати свій голос, поки ви слухаєте пісню і бачите виконавця, ніж зробити це після закінчення трансляції", - заявив виконавчий контролер конкурсу Сванте Стокселіус (Svante Stockselius), додавши, що такий досвід уже був спробуваний у деяких країнах і показав, що це справді зручно.