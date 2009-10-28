Організатори Євробачення змінили правила голосування

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" змінили правила голосування, що дозволить тепер голосувати за вподобану пісню не тільки після закінчення виступів, а й протягом всього заходу, повідомляється на офіційному сайті огляду.

Раніше глядачі могли голосувати за музикантів, які сподобалися їм, тільки протягом 15 хвилин після закінчення всього дійства, а потім всі голоси підраховувалися і підсумовувалися по країнах.

Європейський мовний союз (European Broadcasting Union - EBU), який є організатором конкурсу, ухвалив скоригувати правила.

"Набагато логічніше взяти телефон і віддати свій голос, поки ви слухаєте пісню і бачите виконавця, ніж зробити це після закінчення трансляції", - заявив виконавчий контролер конкурсу Сванте Стокселіус (Svante Stockselius), додавши, що такий досвід уже був спробуваний у деяких країнах і показав, що це справді зручно.

РІА "Новости"