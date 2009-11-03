Проекту "Міка Ньютон" більше не існує

Продюсер Юрій ФАЛЬОСА стверджує, що на сьогоднішній день проекту “Міка Ньютон” не існує.

Про це Ю.ФАЛЬОСА сказав на прес-конференції в УНІАН, проведеній у зв`язку з ситуацією, що склалася у взаєминах продюсера зі співачкою Оксаною ГРИЦАЙ, відомою за псевдонімом «Міка Ньютон».

Продюсер повідомив, що на сьогоднішній день співачку звільнено, а ініціатива про розрив контракту про співпрацю йшла саме від О.ГРИЦАЙ.

«У зв`язку з тим, що вона відмовилася від виконання умов контракту, наша компанія, а також наші російські партнери-інвестори не виявили ніякого інтересу надалі до співпраці з даним артистом», - сказав Ю.ФАЛЬОСА.

“Нам не цікавий проект “Міка Ньютон”. Він вичерпав себе”, - додав він, зазначивши при цьому, що не має наміру називати цим сценічним псевдонімом якусь іншу нову співачку, з якою працюватиме.

За словами Ю.ФАЛЬОСИ, О.ГРИЦАЙ було запропоновано відшкодувати фактичні витрати за проектом без штрафних санкцій у зв`язку з розривом договору, але ніяких дій із погашення витрат протягом трьох місяців проведено не було.

“Винесено наше рішення заборонити Оксані ГРИЦАЙ використовувати музичний матеріал і розкручену торгову марку “Міка Ньютон”. І все це поки Оксана ГРИЦАЙ не погасить витрати, пов`язані з даним проектом”, - зазначив Ю.ФАЛЬОСА.

Разом із тим, за словами продюсера, О.ГРИЦАЙ продовжувала виступати під ім`ям “Міка Ньютон” на концертах і всі збори йшли “в її кишеню”.

Ю.ФАЛЬОСА стверджує, що продукт «Міка Ньютон» було придумано й створено його командою, а крім того, в контракті зафіксовано, що всі права використання назви проекту належать йому.

«Майнові, авторські, суміжні права артиста на твори, а також носії інформації з голосом, зображенням артиста, створені за сприяння продюсера, передаються продюсеру безстроково й можуть бути предметом успадкування», - процитував Ю.ФАЛЬОСА запис у контракті з О.ГРИЦАЙ, підкреслюючи, що до таких пунктів належать: право відтворювати твір, використання сценічного псевдоніма артиста «Міка Ньютон».

«Оскільки я автор цього псевдоніма, я його придумав, я його за 7 років розкрутив, вклав у це гроші, я маю повне право на це ім`я», - заявив Ю.ФАЛЬОСА.

Юрист, який представляє інтереси Ю.ФАЛЬОСИ, відповідаючи на запитання представників преси, яку суму вимагатимуть із О.ГРИЦАЙ, сказав: “На сьогоднішній день, сума, про яку ми говоримо, яка виставлятиметься в позовних вимогах, це сума тих збитків, яких ми зазнали як правовласники цих пісенних творів, і не лише ми, а й серйозні компанії, і які будуть підраховані й виставлені в судах”.

За словами самого Ю.ФАЛЬОСИ, він хоче відшкодувати витрати з виготовлення нового альбому “Міки Ньютон”, витрати на навчання співачки в Лондоні, запис альбому в Англії. “Це близько 200 тис. доларів. Це просто суми, офіційно заплачені без ротації кліпів на телебаченні тощо”, - сказав він, додавши, що вже направлено звернення до суду.

На прес-конференції було заявлено, що загалом у продукт “Міка Ньютон” було вкладено близько 450 тис. доларів.

Продюсер повідомив, що місяць тому підписано контракт із новою артисткою, якій передали право на виконання пісень «Міки Ньютон» і ім`я цієї співачки ГОЙЯ.

12 листопада планується представити цей новий проект.