П`яний водій прийшов на допомогу поліції
11:27, 31 грудня 2006Разное
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Поліцейські не оцінили добрі наміри...
Німецька поліція заарештувала п`яного водія, який прийняв поліцейську перевірку за поломку на дорозі і зупинився, щоб допомогти, повідомляє Reuters.
Співробітники правоохоронних органів Бремена, які перевіряли автомобіль на узбіччі, запідозрили алкогольне сп`яніння, коли їм на допомогу прийшов 37-річний автомобіліст.
У невдалого помічника, якого підвів зір, відібрали права.
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