П`яний водій прийшов на допомогу поліції

Німецька поліція заарештувала п`яного водія, який прийняв поліцейську перевірку за поломку на дорозі і зупинився, щоб допомогти, повідомляє Reuters.

Співробітники правоохоронних органів Бремена, які перевіряли автомобіль на узбіччі, запідозрили алкогольне сп`яніння, коли їм на допомогу прийшов 37-річний автомобіліст.

У невдалого помічника, якого підвів зір, відібрали права.

Автолента.ру