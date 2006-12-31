Шварценеггер прийматиме присягу на милицях

Губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера виписали з лікарні через чотири дні після того, як йому була зроблена успішна операція на зламаній нозі. Про це повідомляє Associated Press. Тепер Шварценеггеру доведеться йти на церемонію ухвалення присяги губернатора Каліфорнії, яка відбудеться в першу п`ятницю 2007 року, на милицях.

Шварценеггер, якому виповнилося 59 років, зламав ногу 23 грудня на гірськолижному курорті в штаті Айдахо, де він проводив різдвяні канікули з сім`єю. Губернатор впав, катаючись на лижах. 27 грудня лікарі провели успішну операцію, яка тривала близько 90 хвилин. Вони використовували металеві кріплення, щоб відновити зламану кістку.

Як розповів лікар Шварценеггера, пацієнтам з такими травмами зазвичай потрібно близько восьми тижнів на відновлення.

Варто зазначити, що це вже не перший нещасний випадок з губернатором Каліфорнії у 2006 році. У січні Шварценеггер потрапив до лікарні після того, як впав зі свого мотоцикла в результаті аварії мотоциклі.

У листопаді 2006 року Арнольда Шварценеггера було переобрано на пост губернатора штату Каліфорнія. Колишній актор набрав удвічі більше голосів, ніж його суперник.

Лента.ру