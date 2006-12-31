Італійські поліцейські полюють на ”голову Зідана”

Напередодні Нового року італійські сили правопорядку проводять по всій країні масовані операції з конфіскації складів нелегально виготовленої і тому небезпечної піротехніки - петард, фейєрверків, салютів, серед яких "хіт" нинішнього сезону - заряд під назвою "голова Зідана", повідомляє Newsru.

Гігантська вертушка є наповненою порохом кулею розміром з людську голову або футбольний м`яч. Під час вибуху "голова Зідана" видає оглушливий гуркіт. Цей фейєрверк продається на "чорному" ринку, він не має сертифікату безпеки і тому підлягає конфіскації.

Своєю назвою петарда зобов`язана відомому інциденту під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу, коли капітан французької збірної Зінедін Зідан ударив головою в груди італійського гравця Марко Матерацці.

Новорічну ніч в Італії прийнято зустрічати вибухами фейєрверків. Напередодні новорічних свят прилавки магазинів і вуличні базари преповнені всілякою піротехнікою. Значна частина цієї продукції виготовлена на підпільних фабриках і в нелегальних майстернях, які не обтяжують себе проходженням строгих перевірок і отриманням безлічі дозволів.

Великі партії петард, які не пройшли сертифікацію напередодні Нового року завозяться також з Китаю. За підрахунком екологічної організації "Легамб’єнте", об`єм ринку нелегальних піротехнічних виробів в Італії складає 30 млн. євро на рік. За даними поліції, значну частину цього ринку контролює мафія.

За словами експертів, піротехніків і саперів, нелегальні петарди, багато з яких за вбивчою силою силі можна порівняти з бойовими зарядами, вкрай небезпечні. Через порушення технології вибухова сила заряду може виявитися більшою від розрахованої, а час від моменту підпалювання запала до вибуху – меншим за норму, таким чином люди просто не встигають втекти на достатню відстань. Петарда, що не спрацювала, залишається лежати на вулиці і тому створює загрозу оточуючих.

Кожен Новий рік в Італії до лікарні потрапляють сотні людей, що постраждали від вибухів фейєрверків і петард. Якщо в новорічну ніч велика частина травмованих - дорослі, то в наступні дні більшість поранених - це діти, які знайшли на вулиці петарди, що не розірвалися, і спробували привести їх у дію.

Напередодні Нового року в Італії були конфісковані тонни нелегально виготовленої піротехніки. Поліція, карабінери і фінансова гвардія проводять поголовні обшуки підозрілих об`єктів із залученням собак, натренованих на пошук вибухівки. У Римі і його околицях вилучено близько чотирьох тонн фейєрверків.

У області Кампанія (центр - Неаполь), де населення особливо любить "гратися з вогнем", конфісковано 20 тонн піротехніки, у околицях сіцілійського міста Катанія поліція знайшла підпільну фабрику, на складах якої зберігалося 12 тонн фейєрверків

Італійська організація захисту прав тварин - Ліга за заборону полювання - закликала співгромадян відмовитися від фейєрверків, тому що їх вибухи завдають величезної шкоди тваринам, які мають більш тонкий, ніж люди, слух, - собакам, котам, птахам, а також худобі.