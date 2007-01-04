У Севастополі влаштували дефіле п`ятачків (фото)

Співробітник дитячого парку вбирає порося у костюм

Костюмований бал поросят „Хрюша-2007” відбувся у севастопольському Дитячому парку „Лукоморье”.

Як передає кореспондент УНІАН, під час свята одягнуті в костюми снігуроньок, клоунів, дідів морозів тощо свині здійснювали неспішне дефіле парком. За шоу спостерігали діти з батьками, які постійно чимось пригощали учасників балу.

Бал відбувся за ініціативи приватного підприємця - господаря дитячого парку „Лукоморье” Миколи ПОМОГАЛОВА, який привіз поросят із Бахчисарайського району. Костюми для карнавалу придумувала вся його сім’я. Підготовка до свята тривала три тижні.

Фото Сергія Светлицького