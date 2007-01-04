У Севастополі влаштували дефіле п`ятачків (фото)
11:57, 04 січня 2007Разное
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До свята ретельно готувалися
|Співробітник дитячого парку вбирає порося у костюм
Як передає кореспондент УНІАН, під час свята одягнуті в костюми снігуроньок, клоунів, дідів морозів тощо свині здійснювали неспішне дефіле парком. За шоу спостерігали діти з батьками, які постійно чимось пригощали учасників балу.
Бал відбувся за ініціативи приватного підприємця - господаря дитячого парку „Лукоморье” Миколи ПОМОГАЛОВА, який привіз поросят із Бахчисарайського району. Костюми для карнавалу придумувала вся його сім’я. Підготовка до свята тривала три тижні.
Фото Сергія Светлицького
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