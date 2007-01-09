В Іраку розбився літак Ан-26: серед загиблих - громадянин України

В Іраку розбився літак Ан-26. Поки що відомо, що загинули 30 осіб, двоє травмовані.

На борту літака, що розбився, перебували 29 громадян Туреччини, один американець, а також члени екіпажа - росіянин, українець і троє громадян Молдови.

Літак належить молдавській авіакомпанії Aerian Tur Airlines, він прямував до Багдада і розбився поблизу міста Балад.