В Іраку розбився літак Ан-26: серед загиблих - громадянин України
16:23, 09 січня 2007Разное
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Літак належить молдавській авіакомпанії
В Іраку розбився літак Ан-26. Поки що відомо, що загинули 30 осіб, двоє травмовані.
На борту літака, що розбився, перебували 29 громадян Туреччини, один американець, а також члени екіпажа - росіянин, українець і троє громадян Молдови.
Літак належить молдавській авіакомпанії Aerian Tur Airlines, він прямував до Багдада і розбився поблизу міста Балад.
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