Тимошенко: завжди підтримую сильних і незалежних жінок

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обговорила з Президентом Литовської Республіки Далею ГРІБАУСКАЙТЕ можливості двостороннього економічного співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і Д.ГРІБАУСКАЙТЕ відбувається в даний час в урядовій резиденції в Києві.

«Я думаю, ми зможемо визначити загальні цілі й співробітничати незалежно від того, як ситуація складеться у вас з виборами», - сказала Президент Литви перед початком зустрічі. Д.ГРІБАУСКАЙТЕ також відзначила особистий характер запрошення, направленого їй прем`єр-міністром України. На її думку, це запрошення було написане особисто Ю.ТИМОШЕНКО, без участі секретарів і помічників.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Д.ГРІБАУСКАЙТЕ за візит до України і зазначила: «Я завжди підтримую сильних і незалежних жінок і думаю, все у Вас вийде».