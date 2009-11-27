Мін'юст Росії обіцяє не називати Білорусь "Білорусією"

Міністерство юстиції Росії обіцяє надалі використовувати тільки офіційну назву Республіки Білорусь і не називати її Білорусією, повідомляє РІА "Новости".

"Під час проведення експертиз всіх нормативно-правових актів російський Мін’юст перевірятиме правильність написання назви Білорусі", - сказав міністр юстиції Росії Олександр Коновалов у Мінську під час засідання об`єднаної колегії міністерств юстиції країн Союзної держави.

Він пообіцяв надіслати відповідний інформаційний лист до всіх органів юстиції, а також до уряду та адміністрацію президента Росії.

Представники білоруського Мін’юсту звернули увагу російських колег на те, що в нормативно-правих актах держорганів Росії немає одностайності в написанні офіційної назви їх країни.

"Часто в документах Республіку Білорусь неправильно іменують Республікою Білорусією або коротко Білорусією", - сказала заступник міністра юстиції Білорусі Алла Бодак.

На її думку, єдина правильна назва білоруської держави, зокрема, російською мовою – “Республика Беларусь”.

Голова російської юстиції вважає, що питання має суто технічний характер. "Йдеться скоріше про історичну звичку", - сказав Коновалов, додавши, що не може гарантувати використання назви Білорусь у ЗМІ, але вважає категорично неприпустимим використовувати неправильну назву держави в офіційних документах.