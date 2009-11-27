Янукович пообіцяв американцям ввійти в G-20 (фоторепортаж)

Кандидат на посаду Президента України, лідер Партії регіонів Віктор Янукович і президент Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоскі під час зустрічі в Києві.

Представляючи свою передвиборну програму під час зустрічі з представниками Американської торгової палати, Янукович пообіцяв понизити ставку податку на додану вартість до 17% до 2011 р. у разі обрання його Президентом.

Також лідер Партії регіонів пообіцяв, що у разі обрання його Президентом Україна увійде в 20-ку провідних країн світу. Він вважає, що це цілком реально здійснити.

Фото Андрія Мосієнка / УНІАН