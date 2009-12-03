ДАІ забрала ліцензії у 15 автошкіл

Впродовж цього року Державна автоінспекція за результатами перевірки через низьку якість підготовки водіїв позбавила ліцензій 15 автошкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, такі перевірки триватимуть надалі, зокрема, - наступного року.

Продовжуючи тему підготовки водіїв, С.КОЛОМІЄЦЬ зазначив, що під час перевірок виявилося, що "явка на іспити складає 40-48%, а коли ми почали приділяти більше уваги, то виявилося, що відсоток тих, хто склав іспити, зменшився з 70 до 40 відсотків...”.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня С.КОЛОМІЄЦЬ сказав, що «через місяць розпочинається акредитація в ДАІ всіх закладів, які здійснюють підготовку водіїв», зауваживши, що наразі спостерігається достатньо низький рівень підготовки.