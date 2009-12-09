ДАІ Херсонщини виявила майже 11 тис. нетверезих водіїв

За 11 місяців цього року підрозділами ДАІ Херсонської області до судів було направлено 10 тис. 877 адміністративних протоколів про керування транспортними засобами водіями, які перебувають у нетверезому стані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ в Херсонській області.

Станом на 1 грудня судами Херсонської області винесено понад 8 тис. рішень, згідно з якими 792 водіїв позбавлено прав, 3, 778 тис. осіб засуджено до громадських робіт, 131 - до адміністративного арешту. 91 водій, окрім позбавлення прав, засуджений ще й до вилучення транспортного засобу.