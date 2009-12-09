Мер Києва розпорядився ремонтувати автошляхи лише по ночах

В Києві усі ремонтно-будівельні роботи на проїзних частинах мостових переходів через Дніпро, магістральних дорогах і вулицях та шляхово-транспортних спорудах виконуватимуться у робочі дні з 24.00 до 06.30, а у вихідні та святкові дні - цілодобово.

Відповідне розпоядження підписав столичний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У цей же час столичні дороги прибиратимуть, додали в КМДА.

Також всі ремонтно-будівельні роботи з прокладанням інженерних мереж та частковим обмеженням або повним закриттям руху транспорту здійснюватимуться на підставі відповідного розпорядження КМДА.

На думку київської влади, такі заходи дозволять зменшити транспортну напругу на автомагістралях та шляхово-транспортних спорудах міста, поліпшити транспортну і екологічну ситуацію на міських автошляхах.