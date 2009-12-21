Білих носорогів привезли з Чехії до Африки

У неділю вранці до Кенії рейсом з Праги прибули чотири носороги з одного із зоопарків в Чехії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Два самці і дві самки належать до рідкісної породи білих північних носорогів, які практично вимерли в своєму природному місці існування.

Кенійська влада повідомила, що носороги будуть доставлені до заповідника, розташованого за три години їзди від Найробі.

Ці чотири білі носороги – єдині тварини такого підвиду, що залишилися, здатні до розмноження.