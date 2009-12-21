Білих носорогів привезли з Чехії до Африки
01:07, 21 грудня 2009Разное
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У природньому середовищі їх майже немає
У неділю вранці до Кенії рейсом з Праги прибули чотири носороги з одного із зоопарків в Чехії, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Два самці і дві самки належать до рідкісної породи білих північних носорогів, які практично вимерли в своєму природному місці існування.
Кенійська влада повідомила, що носороги будуть доставлені до заповідника, розташованого за три години їзди від Найробі.
Ці чотири білі носороги – єдині тварини такого підвиду, що залишилися, здатні до розмноження.
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