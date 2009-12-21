Відкриття пам'ятника всім загиблим кадетам і ліцеїстам (фото)
01:43, 21 грудня 2009Разное
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На добродійні внески суворівців
Кадети під час церемонії відкриття пам’ятного знаку ”Кадетам, суворовцям, військовим ліцеїстам, які загинули на полі брані, померли від ран і хвороб і віддали душу свою за Віру й Вітчизну”, в Києві, в суботу, 19 грудня.
Спорудили знак на добродійні внески випускників практично всіх суворовських училищ - понад 150 осіб пожертвували, скільки могли, - від п’яти гривень до 10 тисяч.
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