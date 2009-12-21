Як Ющенко з Януковичем від Тимошенко в льох сховалися

Віктор Янукович та Віктор Ющенко без видимих причин відмовилися дискутувати з Юлією Тимошенко в прямому ефірі телеканалу «Україна». Хто виграв від цього, а хто програв?

Навряд чи той, хто ухиляється від боротьби (а в даному разі розмова теж є боротьбою, оскільки йдеться про президентські вибори, про найвищий пост у державі), виграє. Тим паче коли двоє чоловіків ухиляються від змагання з жінкою. Тут пригадується Остап Вишня з однією з його геніальних фраз: “Ми з кумом відступили на зарані підготовлені позиції – у погріб»…

Справді, Юлія Тимошенко запропонувала дебати на телеканалі «Україна» двом видатним політичним Вікторам. Савик Шустер запросив найперших кандидатів у президенти України. Тимошенко прийшла. А два куми – відступили. У льох. Напевне, там Вікторам було комфортно.

Але цікаво, що вони там не просто відсиділись. Не відважившись поговорити з Тимошенко в прямому ефірі, вони звідтіля, з льоху, відважно атакували її.

Зокрема, звинуватили «антидемократичну Тимошенко» у спробі не допустити на ефір журналістів, котрі хотіли ставити незручні запитання. Серед найнезручніших журналістів було названо Романа Скрипіна та Сергія Лещенка. Але якось беззубо воно вийшло. Бо Савик Шустер визнав, що вказівок від Тимошенко (чи її оточення) щодо обмеження журналістського контингенту не отримував.

Зате всі бачили в студії Мустафу Наєма й Олега Рибачука, яких у великій любові до Юлії Володимирівни запідозрити аж ніяк не можна. Та й експерти не були аж так поблажливо налаштовані, і зовсім не скидалося на те, що з Тимошенко хтось грався в піддавки. Питали, допитувались, докопувались…

Тим часом Тимошенко пообіцяла відсутнім великим українським політикам з льоху, що при владі вони більше не будуть. Ні в якому вигляді. Навіть, як кажуть росіяни, тільцем чи опудалом. Може, це й було шапкозакиданням. Але відповісти ніхто не міг. Бо як відповісти, коли ти сховався?

Тож, на жаль, Україна так і не побачила нормального відкритого спілкування кандидатів у президенти. До речі, так можна й розчарувати прихильників. Уявляєте, як сидів перед екранами Донбас і чекав, що Лідер колошматитиме своїми інтелектуальними атаками «эту бабу с касой». А він не прийшов до “бабы”.

Тепер Лідер, звичайно, говоритиме, мовляв, не його рівень, нема про що дискутувати. Але якось воно непереконливо буде…

Богдан Залевський (Центр оперативного журналістського реагування)