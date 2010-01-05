Місце на жіночій автопарковці на 1 м ширше

Спеціальну парковку для жінок-водіїв відкрито на території торгового центру в китайській провінції Хебей.

Відмінності парковки для жінок – більше місця для машини і розмітка яскраво-рожевого кольору. За словами проектувальників парковки, жінки "по-іншому відчувають дистанцію". Цим пояснюється те, що ширина паркувального місця на стоянці біля ТЦ на метр більша за звичну.

Окрім цього, як повідомляє AFP, на стоянці встановлені спеціальні знаки, що дають змогу автоаматоркам припаркуватися без ризику зачепити іншу машину.

На жіночій парковці працюватимуть тільки жінки. Чоловіків - ні працівників, ні водіїв - на неї не пускатимуть.

Працівники Bochum Ruhr University нещодавно провели дослідження, за результатами якого з`ясувалося, що водіям жіночої статі потрібно мінімум на 20 секунд більше на паркування, додає Бі-Бі-Сі.