Зіткнення потяга з легковиком: 2 загиблих, 2 важко поранених

На Львівщині, у м.Кам`янка-Бузька, на регульованому залізничному переїзді сталося зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ-2108" з дизельним поїздом № 858 "Львів-Ківерці".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула на місці пригоди, одна - померла при транспортуванні до лікарні та двох осіб з тяжкими травмами госпіталізовано до Центральної районної лікарні (всі - пасажири автомобіля).

Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення водієм автомобіля правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 91 дорожньо-транспортну пригоду, в яких загинуло 22 особи та 103 - травмовано.