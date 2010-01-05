Грузія має намір відрядити до Донецька не менше тисячі спостерігачів

Донецьк не зможе прийняти всіх міжнародних спостерігачів, які хотіли б проконтролювати хід виборів Президента України 17 січня, повідомив журналістам мер міста Олександр Лук’янченко.

За його словами, тільки з Грузії до Донецька має намір прибути тисяча спостерігачів.

"Я вчора одержав телеграму від посла Грузії, який повідомив, що до Донецька будуть направлені тисяча спостерігачів з Грузії. Я доручив сьогодні написати відповідь йому, що стільки заявок, скільки прийшло до міста Донецька, ми не зможемо нормально забезпечити, тобто забезпечити їх транспортом тощо. Тому що з боку ОБСЄ буде 600 спостерігачів", - наводить слова мера РІА "Новости".

Він уточнив, що спостерігачі ОБСЄ працюватимуть по області, але розташовані вони всі будуть у Донецьку.

Крім того, мер зазначив, що заявки про прибуття спостерігачів до Донецька подали "ще цілий ряд країн, зокрема Європейський союз і Конгрес місцевих і регіональних властей Європи".

У зв`язку з цим, за словами Лук’янченко, Донецька міська рада підготує "аргументовану відповідь послові Грузії, в якій буде вказано, скільки ми зможемо прийняти спостерігачів з дружньої нам країни".