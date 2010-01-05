Через зіткнення двох автомобілів загинув пішохід

Пішохід загинув в результаті зіткнення двох легкових автомобілів на трасі Харків – Сімферополь – Ялта у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, водій «Таврії», здійснюючи обгін у забороненому місці, не впорався з керуванням, автомобіль виїхав на стрічну смугу і зіткнувся з автомобілем «Мітсубісі», після чого відлетів і збив пішохода. Той загинув на місці аварії.

Водій і двоє пасажирів «Таврії» отримали травми. Їх доставлено до лікарні.