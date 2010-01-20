Череп легендарного пірата викрадено з музею

Череп пірата Клауса Штертебекера (Klaus Stoertebeker), який наводив у XIV столітті жах на торговельні судна біля берегів Північної Європи, викрадено з Історичного музею Гамбурга, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Пресс.

Як заявив у вівторок представник гамбургської поліції, триває розслідування крадіжки музейного експоната. Поки що не зрозуміло, коли і за яких обставин зник цінний експонат. Відомо лише, що працівники Історичного музею заявили про його зникнення 9 січня.

Череп, пробитиий великим іржавим цвяхом, був виявлений в Гамбурзі в 1878 році, під час будівництва складських приміщень в районі, де раніше страчували піратів і виставляли на загальний огляд їх відрубані голови.

Коли з`ясувалося, що знайдений череп належить людині, яка загинула близько 1400 року, було вирішено, що господарем його міг бути не хто інший, як страчений у той час легендарний пірат Клаус Штертебекер.

2004 року на замовлення музею була проведена генетична експертиза з використанням ДНК ймовірних нащадків середньовічного пірата. Втім, спроба виявилася невдалою.