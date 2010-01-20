Поліція США заарештувала матір Ганни Курнікової

Мати відомої російської тенісистки і фотомоделі Ганни Курнікової арештована в Палм-Біч (штат Флорида) за невиконання своїх батьківських обов`язків після того, як її молодший син випав з вікна, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на американський інтернет-ресурс про життя знаменитостей TMZ.com.

За інформацією сайту, малий брат тенісистки Аллан (Allan), залишившись удома без нагляду дорослих, випав з вікна другого поверху.

Скривавленого заплаканого малюка помітили сусіди, після чого дитину доставили до лікарні.

Поліція поки що не встановила точно, стрибнув п`ятирічний хлопчик спеціально чи впав з необережності. За словами самого Аллана, він вистрибнув з вікна.

Як розповіла поліцейським матір хлопчика Алла Курнікова, їй довелося відлучитися у справах приблизно на 50 хвилин. Коли вона йшла, син дивився телевізор і не виявив бажання піти з нею. Тому жінка замкнула двері в будинку і пішла, залишивши дитину саму.