Ющенко доручив Кабміну організувати 350-річчя гетьмана Полуботка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України у двомісячний строк затвердити план заходів з відзначення у 2010 році 350-річчя від дня народження гетьмана Павла Полуботка.

Про це йдеться у відповідному указі Президента, оприлюдненому на офіційному веб-порталі глави держави.

До роботи має бути долучено Національну академію наук України.

Указом передбачено, зокрема, встановлення пам`ятника Павлу Полуботку у Чернігові, а також пам`ятних знаків у селищі Любечі Чернігівської області. Також доручено провести роботи з реставрації та музеєфікації кам`яниці Павла Полуботка у селищі Любечі, а також архітектурно-археологічного обстеження колишньої садиби Павла Полуботка у Чернігові.

У плані заходів слід передбачити проведення у Чернігові міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Павлу Полуботку та його діяльності, а також тематичних конференцій, круглих столів, історичних читань в інших населених пунктах.

Крім того, доручено організувати проведення у закладах культури, загальноосвітніх, вищих, у тому числі військових, навчальних закладах, військових частинах тематичних заходів, присвячених подіям, пов`язаним із життям та діяльністю Павла Полуботка; видання наукових і науково-популярних книг, збірок документів та матеріалів, присвячених життю та діяльності гетьмана.

На уряд покладено завдання забезпечити відповідне фінансування пам’ятних заходів.

Окремим пунктом указу передбачено вивчити також питання щодо найменування чи перейменування вулиць, проспектів, майданів у населених пунктах України, військових частин, навчальних закладів на честь гетьмана Павла Полуботка.