У селищній раді вибухнув саморобний водяний котел
10:58, 24 січня 2010Разное
1391 0
Повідомлення з Херсонщини
Учора ввечері в селі Білоусово Великоолександрівського району Херсонської області, в приміщенні котельні розміром 3 х 5 м, розташованому в одноповерховій будівлі селищної ради, стався вибух саморобного водяного котла.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у результаті вибуху пошкоджені три вікна. Жертв і постраждалих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter