У селищній раді вибухнув саморобний водяний котел

Учора ввечері в селі Білоусово Великоолександрівського району Херсонської області, в приміщенні котельні розміром 3 х 5 м, розташованому в одноповерховій будівлі селищної ради, стався вибух саморобного водяного котла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у результаті вибуху пошкоджені три вікна. Жертв і постраждалих немає.