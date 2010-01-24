Надія Мейхер виходить заміж

За місце дружки на весіллі Надії Грановської-Мейхер будуть боротися співачки Світлана Лобода і Віра Брежнєва, вважає Газета.ua.

Рік тому "чорненька з ВІА-Гри" зустріла впливового російського бізнесмена 39-річного Михайла Уржумцева, генерального продюсера компанії з продажу жіночого одягу та власника мережі бутиків на території Росії.

Обручки пара купила у ювелірному на Кутузовському проспекті в Москві, де вартість кілець з діамантами - від $15 до $100 тисяч.

Весілля заплановане на кінець березня. Сама Мейхер майбутнє весілля не коментує. Продюсер “ВІА Гри” Дмитро Костюк розповів “Новому каналу”, що про цю подію дізнався з газет і наскільки це достовірно у Наді ще не питав.

Різдво, за даними Газети, закохані провели в Києві.