Китайські діти повинні повідомляти дорослим про порносайти

Освітні програми про шкоду порнографії та небезпеку її поширення в Інтернеті з`являться незабаром в китайських школах, розпорядження про це, як повідомляє РІА "Новости", розповсюдило міністерство освіти КНР.

Відомство звернулося до початкових і середніх навчальних закладів країни із закликом "допомогти учням уникнути негативного впливу порнографії в Інтернеті й мобільному контенті", а також заохочувати учнів повідомляли дорослим про ресурси такого роду, йдеться в оприлюдненому на сайті відомства повідомленні.

У рамках нової кампанії школам рекомендована розробка відповідних педагогічних програм, націлених на різний вік учнів. Програми повинні допомагати дітям знайти правильні орієнтири в Мережі, зрозуміти, якої шкоди завдають порнографічні сайти та сайти, які пропагують жорстокість, захистити дітей від поширення нецензурної лексики і сумнівного спілкування в Інтернет-просторі.

Школам також рекомендовано встановити Інтернет-фільтри, щоб захистити учнів від інформації, яка могла б погано вплинути на їх моральність. Батькам учнів міністерство радить підключитися до боротьби із захисту дітей від порнографії і проводити з ними більше вільного часу.