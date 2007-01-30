У Бельгії школярів, які курять, замкнуть у клітці
09:28, 30 січня 2007Разное
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Нововведення викликало суперечки
У бельгійській школі учням дозволили курити у спеціальній клітці і маючи спеціальний бейдж на грудях, передає інтернет-видання IOL-News.
Таке нововведення стосується учнів Інститута Везаліуса (Vesalius Institute) , яким уже виповнилося 16 років. На обов`язковому для носіння курцями бейджі зображений рентгенівський знімок легенів людини, яка палить.
За словами самих учнів їх не стільки бентежить обов`язкове носіння бейджа, скільки необхідність палити, перебуваючи в клітці.
Представник бельгійського уповноваженого з прав дітей також виступив з критикою цього нововведення, заявивши, що для боротьби з курінням можна було придумати демократичніші заходи.
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