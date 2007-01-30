На Київщині в ставку втопилася п’ятирічна дитина

У селі Рудня Броварського району Київської області під час дитячих пустощів на льоду місцевого ставка потрапили під лід 2 дитини (1998 р.н. та 2001 р.н.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок чого 1 дитина (2001 р. н.) загинула, іншу було врятовано та у задовільному стані доставлено до Броварської центральної районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Київській області.