У центрі Сімферополя на тротуар обвалився балкон

Сьогодні вночі в центрі Сімферополя на вулиці Пушкіна на одній з будівель обвалився балкон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, довгий час балкон був улюбленим місцем куріння співробітників одного з банків, розташованого в цій будівлі.

За даними прес-служби, швидше за все, причиною обвалення стали старі конструкції. «Будівля дореволюційної споруди не один раз зазнавала реконструкції та незліченних ремонтів, сам же балкон ремонтували тільки косметично. Прийшов час, і металеві конструкції, що поржавіли, не витримали навантаження», – відзначили в МНС.

Охоронці банку, які чергували цієї ночі всередині приміщення, почули шум. Вийшовши на вулицю, вони побачили деталі балкона, що впали під вікнами, сам же балкон, склавшись, залишився висіти над вікнами магазина. Вулиця Пушкіна завжди багатолюдна, навіть вночі. Тільки завдяки щасливому випадку ніхто тут не проходив у цей час.

Як повідомили в МНС, сьогодні на засіданні комісії з ТЕБ і НС Центрального району м. Сімферополя вирішуватиметься питання про демонтаж плити, що нависла над тротуаром. «У цій будівлі є ще один такий самий балкон, який чекає свого часу, щоб впасти», – зазначили в прес-службі.