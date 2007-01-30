Качка з холодильника тричі обдурила смерть (фото)

Пацієнт після операції. Кадр ABC News

Підстрелена качка, яка зуміла вижити, провівши два дні в холодильнику, перестала дихати на операційному столі, передає АР.

У суботу, під час хірургічної операції на крилі, яке було пошкоджено пострілом мисливця, качка перестала дихати. Ветеринар Девід Хейл, який проводив операцію, зміг повернути птаха до життя за допомогою штучного дихання.

За словами Хейла, зараз Перкі (таке ім`я отримала качка) іде на поправку. Оскільки вона виявилася дуже чутливою до наркозу, подальші операції, швидше за все, їй не загрожують.

Нагадаємо, що 15 січня мисливець з американського штату Флоріда підстрелив птаха, поранивши її дробом в крило і стегно. Він вирішив, що качка загинула, та приніс її додому, де поклав до холодильника. Через два дні, коли дружина мисливця збиралася приготувати качку, з`ясувалося, що та ще жива. Птах почув шум, підняв голову і подивився на жінку.

Господиню, за її власними словами, дуже налякав такий поворот подій. Проте, вона узяла себе в руки і викликала ветеринара. Качку відвезли до лікарні для тварин, де надали першу допомогу.

Лікарі, які оглянули птаха, дійшли висновку, що вона залишиться жити, але до нормального життя у дикій природі повернутися, швидше за все, вже не зможе.

Лента.ру