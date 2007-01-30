Жити в Україні – стало популярніше, ніж у Росії

(Думка; автор звертається до російських опонентів на форумі) Був у Пітері 2005 року – зарплати у вас були вищі, але й ціни теж, а на послуги – набагато вищі. А в магазинах послуги – які? Молоді продавщиці (місцеві дівки) взагалі на покупців нуль уваги.

На вулицях – пішоходи в прямому розумінні слова біжать на зелене світло по пішохідному переходу, адже водії зриваються з місця, причому ще на червоний, причому ще й по зустрічній. Суцільне хамство та жлобство!

Даруйте, але це вам треба до нас частіше приїжджати і хоч культурі поведінки, та й Свободі повчитися! У Пскові на автовокзалі – дерев`яний туалет, часів війни, причому 1812 року. З потягу хоч у вікна не дивися – розруха, бруд.

Це тільки в Москві й деяких обласних центрах рівень життя хороший, а всюди злидні! У Пітері знайомі офіцери за скасування багатьох пільг Путіна взагалі зненавиділи.

А менталітет? Одвіку відомо, що якщо в Росії хтось побудував будинок кращий, ніж у сусіда, то сусід каже: “Щоб цей будинок згорів!” А в нас знаєте, як кажуть? “А я побудую кращий, ніж у сусіда”. Така ось різниця між нами.

Проїдьтеся по наших містах і селах – так, є й старі будівлі, є й погані дороги, але вже майже все викуплено, і, як гриби, ростуть і будуються у великій кількості красиві котеджі, будинки, причому по всій Україні. Ціни на нерухомість всі ці роки були в декілька разів нижчі, ніж у вас, а зараз уже наздогнали й перегнали. У Києві ціна (від 2000 (на околиці) і до 15 тисяч доларів за квадратний метр), що набагато вище, ніж у Пітері, наприклад.

Про що це говорить? Та про те, що попит на житло в Україні став набагато вищий, ніж у Росії. Жити в Україні – стало популярніше.

Василь, з форуму