PR-ринок в Україні становить від 20 до 80 млн. доларів

Компанія GFK-Україна має намір провести опитування з метою оцінки діяльності PR-ринку в Україні.

Про це повідомила представник компанії Тетяна СИТНИК на “круглому столі” в УНІАН.

За її словами, дослідження буде мати форму Інтернет-опитування. Т.СИТНИК сказала, що компанія має намір опитати сотню найбільших українських компаній за принципом опитування “ТОП-100” “Інвест-газети”.

Вона пояснила, що на адресу кожної компанії буде направлена анкета з низкою запитань. За її словами, запитання будуть сформовані таким чином, аби якомога краще з’ясувати цілі, методи роботи PR-відділів або PR-компаній в Україні.

Відповідно до статистики, у 2006 році ринок PR-послуг в Україні становить від 20 до 80 млн. доларів, а цього року передбачається його зростання на 20-50%.