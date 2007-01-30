Президент призначив 137 грантів для молоді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм розпорядженням “з метою реалізації значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сферах” призначив на 2007 рік 60 грантів Президента України для обдарованої молоді.

Наступним своїм розпорядженням Президент України, “відповідно до Указів Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 та від 24 грудня 2002 року № 1210” призначив на 2007 рік 77 грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

Тексти розпоряджень оприлюднило Офіційне інтернет-представництво глави держави.