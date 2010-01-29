Рятувальники МНС допомогли звільнити з криги 98 лебедів

У Чернівецькій області рятувальники МНС допомогли звільнити із крижаного полону на ставку 98 лебедів.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Чернівецькій області, у селі Чортория Кіцманського району місцеві жителі намагалися прорубувати та розширювати ополонки у ставку, аби лебеді могли плавати, потроху підгодовували птахів. Коли селяни зрозуміли, що своїми силами їм не впоратись, звернулися за допомогою до рятувальників.

Працівники Кіцманського райвідділу ГУ МНС за допомогою бензорізу розрізали пласти криги та розширили ополонку, а також застосували пожежну мотопомпу, перекачавши воду з ополонки у невеликий отвір поряд. Це дозволило розтопити кригу і значно розширити місце у воді для лебедів.

Також було завезено півтонни кормів для птахів.