На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з легковиком

28 січня, у с. Оброшино Пустомитівського району Львівщини, під час зіткнення рейсового автобуса з легковим автомобілем було травмовано водія та пасажирку легковика.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, під час зіткнення автомобіля та рейсового автобуса, який слідував за маршрутом «Львів – Добромиль» (на момент зіткнення в салоні автобуса перебувала 12 пасажирів), отримали травми водій та пасажир легковика, яких госпіталізовано в лікарню. Пасажири автобуса не постраждали.

Обставини ДТП розслідуються.