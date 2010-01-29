ІА "Новий міст" відзначило дворіччя

Дніпропетровському інформаційному агентству «Новий міст» сьогодні виповнилося два роки з дня створення.

Як передає кореспондент УНІАН, річниця агентства урочисто відзначалася в одному з найпрестижніших креатив-клубів міста «Бартоломео».

На святкування агентства були запрошені багато друзів «Нового мосту»,бізнесмени, політики і журналісти.

Керівник фонду «Наш дім Дніпропетровськ» Ігор ЦИРКІН, вітаючи творчий колектив агентства, зазначив, що «Новий міст» за два роки свого існування «став лідером в інформаційному просторі Дніпропетровської області».

До присутніх на святкуванні звернувся по гучному телефонному зв`язку директор Київського інституту управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, який зараз перебуває в Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

К.БОНДАРЕНКО привітав з річницею агентство і зазначив, що це тільки початок роботи для «Нового мосту».

Під час святкування директор ІА «Новий міст» (Дніпропетровськ) Олександр СМИРНОВ вручив дипломи найактивнішим ньюсмейкерам агентства – віце-президенту Спілки аудиторів України Михайлу КРАПІВКУ, уповноваженому Держкомітету України у справах регуляторної політики і підприємництва Володимиру ДОНУ, начальнику головного управління охорони здоров`я Дніпропетровської ОДА Валентині ГІНЗБУРГ, голові Дніпропетровського обласного відділення національного олімпійського комітету України Андрію ПАВЕЛКУ, політичному оглядачу Юрію РАЙХЕЛЮ.

Під час святкування також оголосили імена переможців номінацій, встановлених ІА «Новий міст». Кращим політиком року названо Ігоря ЦИРКІНА, кращим ньюсмейкером року – голову Дніпропетровської облдержадміністрації Віктора БОНДАРЯ.

Також сьогодні почесними дипломами були нагороджені кращі журналісти ІА «Новий міст».

Серед побажань, висловлених колективу інформаційного агентства, – інформаційна експансія по всій Україні та за її межі.

Під час вітальних промов з нагоди дня народження друзі агентства відзначали оперативність і достовірність журналістів «Нового мосту». За їхніми словами, агентство стало дуже популярним у Дніпропетровській області.

Довідка УНІАН. ІА «Новий міст» (Дніпропетровськ) в 2008 році заснував Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна.