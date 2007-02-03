На автошляху Крижопіль-Ямпіль зіткнулись два легковики

У п’ятницю о 15.40 поблизу с.Городківка Крижопільського району Вінницької області на автошляху Крижопіль-Ямпіль зіткнулись легкові автомобілі "Опель-Кадет" і "ВАЗ-2106".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП постраждало 6 осіб, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до Крижопільської центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Вінницькій області.

Всього за добу на території України зареєстровано 105 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 11 осіб та 127 - травмовано.