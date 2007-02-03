У Києво-Печерській лаврі пройшов молебень за здоров`я українського народу
11:37, 03 лютого 2007Разное
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...і вам того самого
У Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври пройшов молебень за здоров`я українського народу напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком.
Як передає кореспондент УНІАН, молебень відслужив предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Володимир (САБОДАН).
У молебні взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, міністр охорони здоров`я Юрій ПОЛЯЧЕНКО, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.
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