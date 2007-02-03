Вибух у центрі Луганська - двоє загиблих і 11 поранено (оновлена)
15:53, 03 лютого 2007Разное
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У кафе розірвало газовий балон
У Луганську дві особи загинули та 11 осіб травмовано внаслідок вибуху у кафе «Суп Хауз», розташованому в центрі міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, вибух стався сьогодні о 13.15 внаслідок порушення правил експлуатації газових балонів.
Серед постраждалих - 10-річна дитина.
Загальна площа кафе 322 кв. м, будівля пошкоджена на 60%. На місці працювали 20 співробітників МНС.
Вибуховою хвилею вибито шибки в сусідніх готелі «Луганськ» і обласній бібліотеці імені Горького.
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